Equita: closing dell’operazione Sensible Capital e rebranding della società in EQUITA Real Estate

Equita ha completato l’acquisto di una partecipazione di minoranza del 30% in Sensible Capital mediante un aumento di capitale dedicato e la compravendita di parte delle quote esistenti

dall’azionista Silvia Rovere.

Lo rende noto la stessa banca d’affari che chiude il 2023 annunciando una serie di iniziative strategiche volte a supportare la crescita, la diversificazione del business e la remunerazione degli azionisti.