Equinor: prezzi gas in Ue rimarranno alti per anni

I prezzi del gas in Europa rimarranno alti per anni, a seguito dei tagli alle forniture dalla Russia. La previsione funesta arriva dal numero uno di Equinor, la società norvegese che quest’anno ha superato la russa Gazprom come maggior fornitore di gas in Europa.

“Il problema fondamentale in Europa è la carenza di gas, che si protrarrà nel tempo, e se l’Europa vuole attirare il gas deve aspettarsi di pagare un prezzo elevato nei prossimi anni”, ha dichiarato l’amministratore delegato Anders Opedal a una conferenza stampa. “Il nostro contributo sarà quello di produrre il più possibile e il nostro gas rimarrà prezioso negli anni a venire”, ha dichiarato Opedal.