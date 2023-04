Enria: “Visione ambiziosa per l’integrazione nel settore bancario”

Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea (BCE), ha recentemente parlato della sua delusione per il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione nel settore bancario. Durante la conferenza sulla vigilanza della BCE a Francoforte, Enria ha ricordato che il suo mandato scadrà alla fine dell’anno, lasciando incompiuto il lavoro sul reporting integrato.

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi vent’anni, Enria ritiene che la visione ambiziosa delineata all’epoca sia ancora lontana dall’essere realizzata. In particolare, il presidente del Consiglio di vigilanza ha evidenziato come alcune dinamiche del passato continuino a ostacolare gli sforzi per raggiungere una vera integrazione nel settore.

Infine, il presidente ha ribadito l’importanza di approfittare dell’attuale momento unico per raggiungere un’autentica integrazione nel settore bancario, sottolineando la necessità di fissare il livello di ambizione il più alto possibile. Solo adottando un approccio ambizioso, secondo Enria, si potrà conseguire l’integrazione e superare gli ostacoli che hanno frenato gli sforzi in passato.