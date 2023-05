Enria (BCE): buona notizia il rialzo tassi per banche europee

Il rialzo dei tassi d’interesse per le banche europee viene accolto con favore da Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, nel corso della conferenza annuale di ricerca della Vigilanza bancaria Bce. Enria considera questo aumento come “una buona notizia” per il settore finanziario, che però deve prestare attenzione a diversi fattori.

Le banche, infatti, devono restare caute e tenere sotto controllo i costi crescenti legati alla raccolta di fondi. Inoltre, è fondamentale prestare maggiore attenzione alla qualità degli asset posseduti, valutando attentamente i rischi associati e adottando strategie adeguate per far fronte a possibili difficoltà.