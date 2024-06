Enilive Iberia acquisisce il 100% di Atenoil

Enilive Iberia, filiale di Enilive nella penisola iberica, ha annunciato il completamento dell’acquisizione del 100% delle azioni di Atenoil, azienda operante nel settore delle stazioni di servizio.

L’operazione, dopo il via liberadelle autorità competenti, riguarda 21 punti vendita situati nelle regioni di Madrid, Andalusia e Castiglia-La Mancia. Con l’inclusione di questi nuovi punti vendita, la rete di Enilive Iberia raggiungerà un totale di 38 stazioni di servizio.

Secondo il comunicato diffuso dall’azienda, questa acquisizione permette a Enilive Iberia di migliorare la sua competitività sul territorio e di espandersi in province in cui non era ancora presente. Il presidente e amministratore delegato di Enilive Iberia, Davide Calabrò, ha dichiarato: “Con questa acquisizione, che arriva tre anni dopo il nostro ritorno nel retail in Spagna, Enilive Iberia conferma gli obiettivi di sviluppo e diventa un attore importante nella transizione energetica della penisola iberica”.

L’acquisizione di Atenoil è parte integrante del piano strategico Eni 2024-2027, che prevede l’espansione della rete di stazioni di servizio Enilive con oltre 300 punti vendita premium in aree strategiche in Italia e all’estero.