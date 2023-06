Eni Sustainable Mobility e PBF Energy: nuova bioraffineria operativa in Louisiana

Eni Sustainable Mobility e PBF Energy hanno finalizzato la loro joint venture, denominata St. Bernard Renewables. Questa partnership 50/50 è stata creata per una bioraffineria che è già in funzione nell’area della raffineria di PBF a Chalmette, Louisiana (USA). PBF Energy ha fornito gli asset della bioraffineria SBR per questa iniziativa.

Eni Sustainable Mobility ha confermato il suo impegno nel progetto con un investimento di capitale di 835 milioni di dollari, di cui 431 milioni sono già stati versati al momento del closing. Questo conferma l’importanza che Eni attribuisce alla sostenibilità e all’innovazione nel settore energetico.