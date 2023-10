Eni: scoperto sito di gas naturale in Indonesia

Eni ha compiuto una significativa scoperta di gas naturale in Indonesia. Secondo quanto dichiarato dal Ceo, Claudio Descalzi, il sito si trova in una posizione strategicamente favorevole, vicino a strutture già esistenti, il che rende la scoperta ancora più significativa.

In un’intervista rilasciata a Bloomberg TV, Descalzi ha sottolineato come questa scoperta consentirà la creazione di un nuovo hub per la produzione di gas nel sud-est asiatico. L’Indonesia, un Paese con una ricca storia di produzione energetica, diventerà così un punto chiave nella strategia di produzione di gas di Eni.

Quest’anno, Eni ha rafforzato la sua presenza nel Paese acquistando le quote di Chevron in East Kalimantan. Con questa mossa strategica, e l’aspettativa che il gas rappresenti il 60% della produzione di idrocarburi di Eni entro il 2030, l’azienda dimostra la sua crescente attenzione verso la produzione di gas naturale.