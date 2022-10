Eni: ripresi oggi i flussi di gas da Gazprom verso l’Italia

Sono ripresi oggi i flussi di gas approvvigionati da Gazprom. Lo comunica Eni secondo cui la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache. Gazprom, in collaborazione con i buyer italiani, è’ riuscita a trovare una soluzione per il format di cooperazione a seguito delle ‘modifiche normative’ da parte austriaca avvenute a fine settembre e che avevano portato alla sospensione delle forniture all’Italia”, ha detto il colosso russo in una nota.