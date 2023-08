Eni revoca Forza Maggiore in Libia: Ripresa Attività Esplorative

Oggi, Eni ha annunciato ufficialmente alla controparte libica NOC la revoca dello stato di Forza Maggiore nelle aree esplorative A e B (onshore) e C (offshore) in Libia. Eni, con una quota del 42,5%, gestisce questi tre asset in collaborazione con BP, che detiene una quota paritaria, e la Libyan Investment Authority, con una partecipazione del 15%.

La decisione di revocare la Forza Maggiore, dichiarata nel 2014, arriva dopo un Security Risk Assessment condotto da Eni. L’assessment ha avuto esito positivo, confermando le adeguate condizioni di sicurezza nelle aree che saranno interessate dal ripristino del programma esplorativo.

Grazie alla revoca della Forza Maggiore da parte della joint venture, Eni è ora in grado di riprendere le attività contrattualmente previste nei bacini esplorativi. Alcuni di questi bacini si trovano nelle vicinanze degli impianti a gas di Wafa, aumentando l’importanza strategica di questa mossa per l’azienda.