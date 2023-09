Eni: rettifica su informativa acquisto azioni proprie nel periodo compreso tra il 4 e l’8 settembre

Eni ha diramato un comunicato con con una rettifica sul numero di azioni propie detenute.

Con riferimento al comunicato stampa “Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo compreso tra il 4 e l’8 settembre 2023”, il gruppo ha precisato che il numero di azioni proprie detenute da è pari a n. 95.884.439 e non a 65.336.689 unità.

In un comunicato reso noto in precedenza, Eni aveva annunciato che nel periodo compreso tra il 4 e l’8 settembre 2023 ha proceduto al riacquisto sull’Euronext Milan di n. 3.336.689 azioni proprie (pari allo 0,1% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,7087 euro per azione, per un controvalore complessivo di 49.078.363,92 euro.

L’operazione è avvenuta nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023.