Eni-Oando PLC: accordo per la cessione di Nigerian Agip Oil Company Ltd

Eni, la multinazionale italiana, ha concluso un accordo con Oando PLC, la società energetica di punta in Nigeria, per la cessione della Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC Ltd). Quest’ultima, una filiale interamente posseduta da Eni, ha un ampio raggio d’azione in Nigeria, che va dalla esplorazione alla produzione di idrocarburi onshore, fino alla generazione di energia elettrica.

Sul terreno nigeriano, NAOC Ltd ha una partecipazione societaria in quattro blocchi onshore (OML 60, 61, 62, 63) gestiti per conto della NAOC JV. La ripartizione delle quote vede NAOC Ltd con il 20%, Oando con il 20% e NNPC E&P Limited con il 60%. Inoltre, la società è coinvolta nelle centrali elettriche di Okpai 1 e 2, con una potenza installata di 960MW, e detiene due licenze esplorative onshore (OPL 282 e OPL 135), con una partecipazione rispettivamente del 90% e del 48%.