Eni: nuova linea di credito Sustainability-Linked da 6 mld di euro della durata di 5 anni

Eni ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving Sustainability-Linked da 6 miliardi di euro della durata di 5 anni, collegata al raggiungimento di due obiettivi del proprio “Sustainability-Linked Financing Framework” aggiornato a maggio 2022.

Il margine della nuova linea di credito è, infatti, legato al raggiungimento dei target di sostenibilità relativi a Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) e capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In funzione del raggiungimento di ciascuno degli obiettivi è previsto un meccanismo di step up/step down che inciderà sul margine applicabile ai successivi utilizzi della linea di credito, nonché sulle commissioni per le eventuali porzioni inutilizzate della linea stessa.

La linea di credito è concessa da 23 primari istituti finanziari globali.