Eni: GreenIt insieme a Cip per lo sviluppo di 3 parchi eolici offshore in Italia

Nella giornata di ieri Eni ha annunciato che GreenIT – joint venture per le energie rinnovabili costituita tra Plenitude (51%) e CDP (49%) – ha firmato un accordo con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) per lo sviluppo di tre parchi eolici offshore galleggianti nel Lazio e in Sardegna.

Gli impianti in questione saranno operativi tra il 2028 e il 2031 e saranno collocati a circa 30 km dalla costa e hanno una capacità totale di quasi 2 GW.

Nel dettaglio, l’accordo prevede: lo sviluppo di un parco eolico nel Lazio, al largo di Civitavecchia, per una capacità complessiva fino a 540 MW e lo sviluppo di due impianti situati al largo di Olbia (Sardegna), con una potenza di circa 500 MW e 1.000 MW.

Ricordiamo che l’intero portafoglio eolico offshore italiano della joint venture raggiungerà una potenza di quasi 3 GW con una produzione annua di circa 7 TWh di energia rinnovabile.

Intanto, al momento il titolo Eni si muove in calo dello 0,70% trovandosi così a quota 12,38 euro ad azione. Gli analisti di Equita mantengono sul titolo un rating Buy con target a quota 19,5 euro ad azione.