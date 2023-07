Eni e SLB collaborano per il monitoraggio globale delle pipeline con la tecnologia e-vpms

Eni, attraverso la sua filiale Enivibes, ha stretto un accordo con SLB per l’implementazione a livello internazionale della tecnologia e-vpms (Eni Vibroacoustic Pipeline Monitoring System). Questo avanzato sistema di monitoraggio vibroacustico è progettato per condurre analisi in tempo reale, localizzare perdite e monitorare le operazioni delle pipeline.

Con l’apporto di SLB e le sue competenze digitali, Enivibes mira a espandere la presenza della sua tecnologia proprietaria in oltre 100 paesi, come riferito in un comunicato. L’accordo prevede l’implementazione di e-vpms su pipeline usate per il trasporto di idrocarburi liquidi e acque di produzione. Questo sistema permette di identificare perdite causate da eventi esterni, come tentativi di effrazione o urti accidentali, corrosione o movimenti del terreno dovuti a terremoti o frane.

L’aggiunta di e-vpms al portfolio Midstream Production Systems di SLB arricchisce l’offerta per il monitoraggio di pipeline onshore e offshore, sia nuove che esistenti. L’utilizzo di questa tecnologia fornirà agli operatori dati accurati e affidabili, consentendo interventi rapidi e mirati. In questo modo, si darà priorità alla risoluzione di problemi ambientali, migliorando nel contempo la sicurezza e l’efficienza delle operazioni.