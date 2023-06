Eni e KMG collaborano per centrale elettrica ibrida rinnovabili-gas in Kazakistan

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, si sono riuniti ad Astana per parlare delle attività in corso di Eni, dei futuri progetti e delle iniziative di decarbonizzazione nel Paese. Tra queste, è stata discussa la realizzazione di una centrale elettrica ibrida rinnovabili-gas nella regione di Mangystau.

Durante l’incontro, Descalzi ha presentato a Tokayev la strategia di Eni per valorizzare il gas di Karachaganak e Kashagan al fine di soddisfare la domanda energetica del Kazakistan. Inoltre, l’attenzione è stata posta sugli investimenti in energie rinnovabili e bio-feedstock per favorire la transizione energetica del Paese.