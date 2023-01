Eni: boom di richieste per le obbligazioni sostenibili. Interamente collocati i € 2mld offerti

Nella giornata di oggi, Eni ha comunicato i risultati ottenuti dal collocamento, in data 16 gennaio 2023 e chiusa anticipatamente in data 20 gennaio 2023, delle obbligazioni denominate “Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028” e quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il valore nominale complessivo dell’Offerta è stata pari a n. 2.000.000 di Obbligazioni, aumentato a seguito della pubblicazione del relativo avviso integrativo in data 18 gennaio 2023.

Tali Obbligazioni risultano, alla data del 20 gennaio 2023, integralmente collocate.

In particolare, sono pervenute complessivamente richieste per n. 10.195.425 Obbligazioni da parte di n. 309.672 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 2.000.000 Obbligazioni a n. 309.672 soggetti assegnatari, per un ammontare nominale pari a Euro 2.000.000.000.

L’ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell’Offerta è quindi pari ad Euro 2.000.000.000, suddiviso in n. 2.000.000 Obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

A causa dell’integrale collocamento delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta, non sono state sottoscritte Obbligazioni né da parte dei Responsabili del Collocamento, né da parte dei membri del Gruppo di Direzione.