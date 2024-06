Eni annuncia completamento con successo del collocamento del 10% di Saipem

Eni ha annunciato il completamento con successo del collocamento di una quota del 10% del capitale sociale di Saipem.

L’operazione, annunciata nella serata di ieri, è avvenuta a 1,970 per azione, per un controvalore totale pari a circa Euro 393 milioni.

Il regolamento dell’operazione è previsto in data 14 giugno. A seguito del collocamento, avvenuto attraverso un processo di accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali, Eni detiene 422.920.192 azioni di Saipem che rappresentano circa il 21,19% del capitale sociale, di cui n. 249.504.583 azioni (circa il

12,50% del capitale sociale) apportate al patto parasociale con CDP Equity S.p.A.

Nell’ambito dell’operazione, Eni si è impegnata con i Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni di Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessie salvo esenzioni, come da prassi di mercato.