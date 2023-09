Eni: al via seconda tranche del programma di acquisto azioni proprie

Eni, il colosso energetico italiano, conferma l’attivazione nei prossimi giorni della seconda tranche del suo programma di acquisto di azioni proprie. Quest’ultima segue una prima tranche di acquisti, effettuata tra il 12 maggio 2023 e il 24 agosto 2023, che ha visto l’acquisto di 62 milioni di azioni per un totale di 825 milioni di euro.

Questa seconda tranche avrà come bersaglio l’acquisto di azioni Eni per un valore massimo di 1,375 miliardi di euro e un numero massimo di 275 milioni di azioni, che rappresentano circa l’8% del capitale sociale. La scadenza massima di questa tranche è prevista per aprile 2024. L’obiettivo principale di questa manovra è di offrire agli azionisti di Eni una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi.