Eni: al via nuovo buyback

Eni, un leader globale nel settore energetico, ha annunciato l’acquisto di 680.917 ulteriori azioni proprie il 11 settembre 2023. Questo acquisto, che rappresenta lo 0,02% del capitale sociale, è stato effettuato come parte della seconda tranche del programma di buyback dell’azienda. L’acquisto è stato effettuato ad un prezzo medio ponderato di 14,9723 euro per azione, per un totale di 10.194.893,60 euro.

La seconda tranche del programma di buyback di Eni è stata implementata nel tentativo di offrire agli azionisti un ritorno finanziario supplementare oltre alla distribuzione dei dividendi. Dal lancio di questa fase del programma, Eni ha acquisito un totale di 4.017.606 azioni proprie, equivalenti allo 0,12% del capitale sociale, per un valore complessivo di 59.273.258 euro.

Inclusi gli acquisti effettuati sin dal lancio del programma di buyback, e dopo l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deciso dall’Assemblea il 10 maggio 2023, Eni ora detiene 96.565.356 azioni proprie. Questo rappresenta il 2,86% del capitale sociale dell’azienda. Questo consolidamento della posizione di Eni nel mercato riflette la sua strategia continua di ottimizzazione del capitale.