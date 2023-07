Eni: aggiornamento sul buyback

Durante la settimana tra il 26 e il 30 giugno 2023, Eni ha effettuato un considerevole acquisto di azioni proprie. L’investimento complessivo ammonta a 75.427.243,63 euro, con un prezzo medio ponderato di 12,9016 euro per azione. L’acquisto coinvolge un totale di 5.846.329 azioni, rafforzando la posizione di Eni nel mercato.

Questo recente acquisto contribuisce ad aumentare il numero totale di azioni proprie in possesso di Eni. Dall’inizio del programma di acquisto, l’azienda ha accumulato 33.615.434 azioni proprie, equivalenti all’1% del capitale sociale. L’investimento totale per queste acquisizioni è di 436.536.987 euro, testimoniando l’importante impegno di Eni in questa strategia.

In seguito all’acquisto effettuato fino al 30 giugno 2023, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio e dell’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deciso dall’Assemblea il 10 maggio 2023, Eni detiene ora 64.163.184 azioni proprie. Questo rappresenta l’1,90% del capitale sociale post annullamento, sottolineando l’importanza che Eni attribuisce all’acquisto di azioni proprie come parte della sua strategia di crescita.