Eni: accordo strategico con Renault e BWT Alpine Formula One Team

Eni ed il Gruppo Renault hanno stretto un accordo per la ricerca e lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione per ridurre le emissioni di carbonio nel settore dei trasporti. L’obiettivo di questa partnership è l’identificazione di strategie condivise in diversi settori, inclusi l’infrastruttura per la mobilità elettrica, i servizi di mobilità intelligente e le soluzioni di fornitura energetica a favore del processo di transizione verso un futuro più verde.

Una delle prime realizzazioni di questa collaborazione è l’acquisto di veicoli Renault da parte di Enjoy, il servizio di car sharing offerto da Enilive. Questo passo rappresenta un esempio concreto di come le due aziende intendono procedere verso la decarbonizzazione dei trasporti.

Inoltre, il BWT Alpine Formula One Team e Eni hanno annunciato il ritorno di Eni nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1 come Official Energy and Fuel Partner, attraverso un accordo pluriennale. Questo rientro segna un ulteriore impegno da parte di Eni nel sostenere le iniziative di sostenibilità ambientale nel mondo dello sport e oltre.

Il team collaborerà con Eni per la promozione del brand Enilive in alcune gare selezionate della stagione, che prevede 24 appuntamenti.