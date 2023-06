Energy: accordo per acquisizione Cloud Computing Srl

Energy, attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha siglato un accordo preliminare per l’acquisto d’azienda della Cloud Computing S.r.l., società con sede a Trento attiva dal 2016 nello sviluppo di software con applicazioni IoT.

In linea con la strategia di crescita dichiarata in sede di quotazione, l’acquisizione ha il fine di integrare nel gruppo Energy il know-how relativo al controllo e alla gestione da remoto di sistemi di produzione, accumulo e consumo di energia, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione del software dei prodotti di Energy e di presidiare in maniera integrata le fasi strategiche della catena del valore.

L’operazione avverrà attraverso la neocostituita EnergyInCloud S.r.l., start-up innovativa nella quale Energy deterrà il 73% mentre il restante 27% sarà detenuto dagli attuali soci di Cloud Computing.

EnergyInCloud opererà nell’ambito del gruppo per gli sviluppi progettuali di Energy, oltre che per clienti terzi. Il Cda di EnergyInCloud S.r.l. sarà composto da tre membri, di cui due nominati su designazione di Energy e uno nominato su designazione di Cloud Computing. Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di luglio 2023.