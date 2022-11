Energia, accordo importante: Eni e Leonardo insieme per la decarbonizzazione

Eni e Leonardo uniti da un accordo per lo sviluppo di progetti per la decarbonizzazione. Una svolta importante sul fronte energetico per l’Italia, annunciata con una nota congiunta dai due gruppi.

Eni e Leonardo hanno sottoscritto oggi un accordo per lo sviluppo di iniziative congiunte in ambito sostenibilità e innovazione, con l’obiettivo di favorire il processo di transizione energetica e decarbonizzazione delle proprie attività.

La collaborazione tra Eni, società leader internazionale nel settore dell’energia, e Leonardo, leader globale nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, si svilupperà in particolare nell’ambito dell’economia circolare per promuovere e accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione del settore aereospaziale, la produzione e l’impiego di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico degli immobili e stabilimenti produttivi, il riciclo dei materiali e la valorizzazione di scarti e rifiuti.

In particolare, l’intesa prevede la sperimentazione e utilizzo di biocarburanti sostenibili per l’aviazione e programmi di ricerca congiunti con specifico focus su e-fuels e idrogeno. La collaborazione prevederà anche la condivisione di best practice tecnologiche in materia HSE (Health Safety and Environment) e di cyber-security.