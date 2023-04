Enel: tagli dei costi e dividend policy invariata sotto la nuova guida

Enel intende accelerare la riduzione dei costi e mantenere invariata la politica dei dividendi, sotto la guida del nuovo Ceo Flavio Cattaneo e del presidente Paolo Scaroni.

Lo riporta Bloomberg, precisando che Cattaneo è impegnato nella strategia di dismissione degli asset di Enel, avviata l’anno scorso dal suo predecessore Francesco Starace per ridurre il debito del Gruppo, che ammonta a 70 miliardi di euro in seguito all’espansione internazionale. L’obiettivo è di realizzare cesssioni per 21 miliardi.

Tuttavia, Cattaneo desidera anche attuare un riesame dettagliato del piano, nell’ambito di una una revisione delle operazioni per ridurre i costi e migliorare l’efficienza. Per Cattaneo, la riduzione del debito non richiederebbe alcuna modifica alla politica dei dividendi della società.