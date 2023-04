Enel: possibile cessione dell'80% della società che gestisce gli accumuli

Enel starebbe valutando la cessione dell’80% della società che gestisce gli accumuli, valutata circa 2 miliardi. Lo riporta la Stampa, e se le indiscrezioni saranno confermate, “si tratterebbe di una novità perché erano attese cessioni del portafoglio degli assets gas, capacità termoelettrica in Latam e sul network in Peru” sostiene Equita. “Dopo l’annuncio dell’accordo raggiunto ad inizio marzo per la cessione degli assets in Romania a PPC (EV di 1.9 bn), questa sugli accumuli, sarebbe la seconda significativa dismissione nel corso del 2023. Riteniamo la notizia sarebbe positiva perché migliorerebbe la visibilità del processo di dismissioni da 11bn nel corso del 2023 e di riduzione del debito, catalyst molto importante per il titolo” concludono gli analisti della Sim milanese.