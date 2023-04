Enel Perú: accordo per la cessione di asset a CSGI

Enel Perú, controllata tramite la società quotata cilena Enel Américas S.A., ha sottoscritto un accordo con la società cinese China Southern Power Grid International Co., Ltd. per la cessione della totalità delle partecipazioni detenute da Enel Perú nella società di distribuzione e fornitura di energia elettrica Enel Distribución Perú S.A.A. e nella società di servizi energetici avanzati Enel X Perù S.A.C.

L’accordo prevede che CSGI acquisirà le partecipazioni di Enel Perú in Enel Distribución Perú S.A.A. (pari a circa l’83,15% del capitale sociale di quest’ultima) e in Enel X Perù S.A.C. (pari al 100% del capitale sociale di quest’ultima) a fronte di un corrispettivo totale di circa 2,9 miliardi di dollari USA, corrispondenti a circa 4 miliardi di dollari USA in termini di enterprise value (riferito al 100%). Inoltre, il corrispettivo complessivo è soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni in considerazione del tempo che intercorrerà tra la sottoscrizione dell’accordo e il perfezionamento dell’operazione.