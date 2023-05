Enel: ok al bilancio 2022, utile netto a oltre 7 mld di euro

L’assemblea degli azionisti di Enel ha approvato il bilancio di esercizio 2022 con un sostegno del 99,6% dei voti favorevoli. La destinazione dell’utile ha ricevuto l’appoggio del 98,9% dei presenti, mentre l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ha ottenuto il 98,5% di voti favorevoli. L’assemblea ha visto la presenza del 65% del capitale sociale.

Tra gli azionisti principali di Enel, il Tesoro detiene il 23,6% del capitale e Blackrock si posiziona al secondo posto con una quota pari al 5%. Questa distribuzione azionaria è stata rilevata durante l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022.

Il bilancio 2022 di Enel si è concluso con un utile netto di circa 7,157 miliardi di euro. Il dividendo stabilito per gli azionisti è di 0,40 euro per azione, suddiviso in due pagamenti: 0,20 euro già corrisposti a gennaio e il restante importo di 0,20 euro in pagamento a luglio.