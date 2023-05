Enel North America: nuovo stabilimento fotovoltaico da 3GW in Oklahoma

Enel North America ha annunciato i piani per la realizzazione di uno dei più grandi impianti di produzione di pannelli e celle fotovoltaiche negli Stati Uniti, in Oklahoma. La costruzione dello stabilimento è prevista per l’autunno del 2023, con il primo pannello prodotto e disponibile sul mercato entro la fine del 2024.

La fabbrica, con una capacità annua di 3 GW, potrebbe raggiungere nel 2025 l’obiettivo prefissato, con la possibilità di un’espansione futura a 6 GW. Per l’impianto è stato programmato un investimento superiore a 1 miliardo di dollari, che creerà oltre 1.800 posti di lavoro nel settore delle costruzioni.

Enel ha già una presenza significativa in Oklahoma, con oltre 2 GW di capacità di generazione di energia rinnovabile, per un investimento totale di oltre 3 miliardi di dollari nell’ultimo decennio. Questo nuovo progetto rafforzerà ulteriormente l’importanza dell’azienda nel settore delle energie rinnovabili e contribuirà a consolidare la posizione di Enel nel mercato statunitense.