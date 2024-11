Enel, l’AD Flavio Cattaneo acquisisce ulteriori 200mila azioni

Flavio Cattaneo, amministratore delegato del Gruppo Enel e vice presidente della controllata spagnola Endesa, ha messo in atto un significativo investimento nel settore energetico. Recentemente, ha effettuato l’acquisto di 200mila azioni Enel tramite una società di sua proprietà, al prezzo medio ponderato di 6,6578 euro per azione, come confermato da un comunicato ufficiale della società.

Questo non è un evento isolato, ma si aggiunge a una serie di acquisizioni avvenute nei mesi precedenti, tra cui quelle del 21 e 22 novembre 2024, del 27 luglio e del 31 maggio 2023. Tali operazioni hanno portato il portafoglio di Cattaneo a contenere complessivamente 2,9 milioni di azioni Enel. Inoltre, possiede già 400mila azioni della società spagnola Endesa.