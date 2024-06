Enel finalizza cede asset in Perù e riduce debito di €2,9 mld

Enel ha reso noto che Enel Perú, controllata tramite Enel Américas, ha perfezionato la cessione della totalità delle partecipazioni detenute dalla stessa Enel Perú nella società di distribuzione e fornitura di energia elettrica Enel Distribución Perú e nella società di servizi energetici avanzati Enel X Perù a North Lima Power Grid Holding, controllata da China Southern Power Grid International (CSGI).

L’operazione è stata realizzata a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’accordo di compravendita, annunciato il 7 aprile 2023.

CSGI ha acquistato le partecipazioni detenute da Enel Perú in Enel Distribución Perú (pari a circa l’83,15% del capitale sociale di quest’ultima) e in Enel X Perù (pari al 100% del capitale sociale di quest’ultima) a fronte di un corrispettivo totale di circa 3,1 miliardi di dollari USA (circa 2,9 miliardi di euro1), inclusi aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni, in considerazione del tempo intercorso tra la sottoscrizione dell’accordo e il perfezionamento dell’operazione.

L’enterprise value complessivo riferito al 100% degli asset oggetto di tale operazione è di circa 4 miliardi di dollari USA (circa 3,7 miliardi euro).

L’operazione ha generato una riduzione dell’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 2,9 miliardi di euro nel 2024, che si sommano ai circa 500 milioni di euro di riduzione dell’indebitamento netto già riflessi nei risultati finanziari del bilancio consolidato del 2023, principalmente per effetto della riclassificazione degli asset inclusi nel perimetro dell’operazione come “held for sale”. L’operazione genererà un impatto positivo sull’utile netto del Gruppo reported nel 2024 di circa 500 milioni di euro.

L’operazione, che conferma la piena esecuzione del Piano Strategico 2024-2026, è in linea con l’obiettivo di garantire al Gruppo una struttura finanziaria solida e sostenibile e di aumentare la quota di capitale investito nelle aree geografiche dove il Gruppo ha focalizzato il proprio Piano Strategico.