Enel estende periodo esclusiva per trattative con società greca PPC per cessione attività in Romania

Enel ha comunicato nel fine settimana che, “facendo seguito a quanto annunciato in data 14 dicembre 2022, è stato esteso fino al 28 febbraio 2023 il periodo di esclusiva per le trattative con la società greca Public Power Corporation S.A. (PPC) in relazione alla potenziale cessione di tutte le partecipazioni detenute dal Gruppo Enel in Romania. Le parti provvederanno ad informare il mercato qualora dovessero

stipulare un accordo vincolante in merito all’operazione”.