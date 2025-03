Enel: Ebitda ordinario balza a 22,8 mld nel 2024, dividendo proposto a 0,47 euro (+9%)

Il gruppo Enel, che ha alzato ieri a mercati chiusi il velo sui risultati per il 2024, ha conseguito tutti gli obiettivi strategici previsti per il 2024 grazie alla “positiva evoluzione del business integrato prevalentemente in Iberia e nelle Americhe e solida performance delle reti grazie all’aumento degli investimenti nei business regolati”.

Guardando nel dettaglio ai conti per il 2024, l’Ebitda ordinario è stato pari a a 22,8 miliardi di euro (+3,8%) e l’Ebitda è salito del 18,8% a 24,07 miliardi mentre il risultato netto ordinario del Gruppo ha mostrato un rialzo del 9,6% a 7,14 miliardi. L’utile netto del Gruppo si è attestato a 7,02 miliardi rispetto ai 3,44 miliardi registrati nel 2023.

In calo i ricavi che si sono attestati a 78,95 miliardi (-17,4%). Una variazione riconducibile, spiega la società guidata da Cattaneo in una nota, “ai minori volumi di energia termoelettrica prodotta e alla diminuzione delle quantità di energia elettrica e gas vendute nei mercati finali, in un regime di prezzi decrescenti, unitamente alle variazioni di perimetro nei due periodi a confronto. Tali effetti sono stati in parte compensati dall’andamento positivo dei ricavi nelle rinnovabili e nelle reti di distribuzione”. Nel periodo in esame l’indebitamento finanziario netto è calato a 55,77 miliardi (-7,3% da 60,16 miliardi a fine 2023).

Per quanto riguarda la cedola, Enel ha indicato che il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2024 è pari a 0,47 euro per azione (di cui 0,215 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2025), in crescita di circa il 9% rispetto al dividendo complessivo di 0,43 euro per azione riconosciuto per l’intero esercizio 2023.