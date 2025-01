Enel e Eni: progetto pilota per l’idrogeno verde in Tunisia

I progetti pilota rappresentano un elemento chiave per testare e validare soluzioni innovative in contesti reali e su scala ridotta. Salvatore Bernabei, direttore di Enel Green Power e Thermal Generation, ha sottolineato l’importanza di questi progetti durante il Forum imprenditoriale a Villa Madama sul Corridoio Meridionale dell’Idrogeno.

“Enel, in collaborazione con il governo tunisino ed insieme a Eni, sta lavorando ad un progetto pilota per la produzione di idrogeno verde in Tunisia,” ha affermato Bernabei. Questo progetto è un esempio perfetto dello spirito di partenariato su cui si basa il Piano Mattei, che punta sull’integrazione tra Nord Africa ed Europa, con l’Italia come snodo centrale per soddisfare i bisogni energetici europei.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le energie rinnovabili e l’idrogeno verde, visto come un elemento cruciale per la transizione energetica. La collaborazione tra Enel, Eni e il governo tunisino riflette un impegno condiviso nel promuovere soluzioni sostenibili e innovative per affrontare le sfide energetiche globali.