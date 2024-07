Enel: avviato programma buyback legato a sostenibilità piano incentivazione. Ecco i dettagli

Il consiglio di amministrazione di Enel, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’assemblea degli azionisti del 23 maggio 2024 e nel rispetto dei relativi termini già comunicati al mercato, ha approvato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, per un numero di azioni pari a 2,9 milioni, equivalenti a circa lo 0,029% del capitale sociale della società energetica.

Il programma, la cui durata si protrarrà dal 16 settembre 2024 a non oltre il 16 dicembre 2024, è a servizio del piano di incentivazione di lungo termine per il 2024 destinato al management di Enel e/o di società da questa controllate, anch’esso approvato dall’assemblea del 23 maggio 2024. “Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo Enel alla data del 24 luglio 2024 presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, pari a 6,631 euro, il potenziale esborso connesso all’esecuzione del programma è stimato in circa 19,2 milioni di euro”, si legge in una nota.