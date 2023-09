ENAV sigla contratti nuovi per circa 11 milioni di euro

ENAV, l’azienda protagonista nel controllo del traffico aereo italiano e quotata su Euronext Milan, ha recentemente annunciato la firma di quattro nuovi contratti. Questi accordi riguardano la fornitura di avanzate soluzioni per l’ottimizzazione dei dati di volo e l’aumento dell’efficienza degli spazi aerei. I nuovi partner in questa iniziativa sono l’India, la Norvegia, la Romania e il Kosovo.

L’importo totale dei contratti firmati da ENAV è di circa 11 milioni di euro. Questo rappresenta un significativo passo avanti per l’azienda, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel settore del controllo del traffico aereo.

Le commesse sono state ottenute grazie all’operato di IDS AirNav e Techno Sky, entrambe controllate di ENAV. IDS AirNav è un’azienda di riferimento internazionale per la fornitura di piattaforme per la gestione delle informazioni aeronautiche. Techno Sky, invece, è responsabile della gestione e della manutenzione dei sistemi per l’assistenza al volo. Queste due aziende rappresentano l’eccellenza nel settore aeronautico, lavorando costantemente per garantire la sicurezza e l’efficienza dei voli.