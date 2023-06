ENAV e IDS AirNav: nuovo contratto per ottimizzare spazio aereo della Repubblica Ceca

Il Gruppo ENAV, attraverso la sua controllata IDS AirNav – azienda leader nel settore dei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche e nella progettazione delle procedure di volo – ha concluso un contratto con ANS CZ, il fornitore di servizi per il controllo del traffico aereo nella Repubblica Ceca.

La commessa, come spiegato in una nota, prevede la fornitura del software FPDAM (Flight Procedure Design & Airspace Management), utilizzato per la progettazione delle procedure di volo. Il sistema, conforme ai requisiti richiesti dalle normative internazionali ICAO ed EASA, permetterà ad ANS CZ di gestire in modo ottimale il proprio spazio aereo.