Emirates, utile netto record da 5,1 miliardi di dollari

Il Gruppo Emirates, il gigante dell’aviazione del Medio Oriente, ha rivelato di aver raggiunto un utile netto annuale senza precedenti di 5,1 miliardi di dollari, con un incremento del 71% rispetto all’anno scorso. Questo risultato arriva dopo un periodo di due anni caratterizzato da gravi perdite finanziarie causate dalla pandemia di Covid-19, durante il quale il gruppo aveva tuttavia già segnato un profitto record di 3 miliardi di dollari l’anno precedente.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, sono stati destinati 2,4 miliardi di dollari in investimenti per il periodo 2023-2024, con l’obiettivo di acquisire ‘nuovi aerei, strutture, attrezzature, attività e tecnologie avanzate’ per supportare i piani di crescita dell’azienda. Lo sceicco Ahmed ben Saeed Al Maktoum, amministratore delegato dell’Emirates, ha dichiarato che la compagnia ha “fissato l’asticella molto in alto, raggiungendo un’altra performance record” per l’anno finanziario 2023-2024 che si concluderà a marzo, evidenziando “la forte domanda di trasporto aereo e di servizi legati ai viaggi in tutto il mondo”.

Il Ceo ha aggiunto che la solidità finanziaria attuale dell’azienda “ci pone oggi in una posizione solida per investire al fine di offrire prodotti e servizi ancora migliori e un maggiore valore aggiunto”.