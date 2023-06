Elon Musk: Starlink in India, il patron delle tlc Ambani resiste

Elon Musk è ansioso di portare la sua banda larga satellitare Starlink in India, ma l’uomo più ricco del mondo deve affrontare una forte resistenza da parte di Mukesh Ambani, il più ricco dell’Asia, che gestisce il gigante indiano delle telecomunicazioni Reliance Jio.

Dopo un incontro con il Primo Ministro indiano Narendra Modi negli Stati Uniti martedì scorso, Musk ha dichiarato di essere intenzionato a lanciare Starlink in India, che “può essere incredibilmente utile” nei villaggi remoti che non hanno internet o non dispongono di servizi ad alta velocità.

Ciò che non ha detto è che Starlink è in contrasto con Reliance di Ambani sulla distribuzione della frequenza per la banda larga satellitare da parte del governo, ponendo le basi per una battaglia tra due degli uomini più ricchi del mondo per i servizi satellitari nella nazione più popolosa del mondo.