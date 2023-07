Elon Musk lancia la sua nuova società, xAI

Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX e proprietario di Twitter, ha annunciato mercoledì il debutto di una nuova società di intelligenza artificiale, xAI, con l’obiettivo di “comprendere la vera natura dell’universo”. Secondo il sito web dell’azienda, Musk e il suo team condivideranno ulteriori informazioni in una chat in diretta su Twitter Spaces venerdì.

I membri del team di xAI sono ex allievi di DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter e Tesla e hanno lavorato a progetti come AlphaCode di DeepMind e i chatbot GPT-3.5 e GPT-4 di OpenAI. Musk sembra voler posizionare xAI per competere con aziende come OpenAI, Google e Anthropic, che sono alla base di chatbot leader come ChatGPT, Bard e Claude.