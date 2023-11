Elon Musk lancia Grok, rivale di ChatGPT in fase di test negli Usa

Elon Musk ha svelato Grok, il suo bot di intelligenza artificiale, che promette di superare ChatGPT 3.5 in diversi benchmark. Grok, il primo prodotto dell’azienda xAI di Musk, è attualmente in fase di test con un gruppo limitato di utenti americani.

Grok è sviluppato utilizzando dati provenienti da X, precedentemente noto come Twitter. Questo lo rende più aggiornato sulle ultime novità rispetto ai bot alternativi che si basano su set di dati statici, come sottolineato dal sito web dell’azienda. Inoltre, secondo l’annuncio ufficiale, Grok è progettato per rispondere “con un pizzico di spirito e ha un carattere ribelle”.

All’inizio di quest’anno, Musk ha firmato una petizione che chiedeva una pausa nello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale, per permettere la creazione di protocolli di sicurezza condivisi. Malgrado sapesse che sarebbe stato inutile, Musk ha voluto comunque rendere nota la sua opinione a favore di una pausa.

Recentemente il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo per la supervisione dell’AI, con l’obiettivo di stabilire standard per la protezione della sicurezza e della privacy. Nel frattempo, leader del settore tecnologico e accademici hanno discusso sui rischi della tecnologia all’AI Safety Summit del Regno Unito.

Grok, frutto di due mesi di sviluppo, sarà reso disponibile a tutti gli utenti X Premium+ al termine della fase di test. Musk intende trasformare X da piattaforma social ad un’app multiuso, simile a WeChat di Tencent Holding in Cina e Grok sarebbe un elemento fondamentale di questo sviluppo. Anche se xAI è una società a sé, ha dichiarato di voler collaborare strettamente con X, Tesla e altre aziende.