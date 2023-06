Il CEO di Tesla Elon Musk è di nuovo la persona più ricca del mondo, dopo che le azioni del produttore di auto elettriche sono salite di circa il 24% a maggio, secondo i dati di Eikon.

Il patrimonio di Musk è salito del 40,3% da un anno all’altro, raggiungendo i 192 miliardi di dollari, come mostra il Bloomberg Billionaires Index. In precedenza Musk aveva perso il primo posto a favore dell’amministratore delegato di LVMH Bernard Arnault dopo il crollo delle azioni di Tesla in seguito all’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari. La maggior parte della ricchezza di Musk è legata alle azioni di Tesla.