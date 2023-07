Elica ottiene finanziamento ‘Sustainability Linked’ da Banco BPM

Elica, leader nel settore e quotata su Euronext STAR Milan, ha ottenuto un significativo finanziamento per la sua iniziativa di sostenibilità. La società, nota per la produzione di cappe e piani cucina aspiranti, ha ricevuto una linea di credito ‘Sustainability Linked’ del valore di 30 milioni di euro dal reputato Banco BPM.

Il finanziamento rientra nel quadro del piano di investimenti di Elica e viene erogato sotto forma di finanziamento chirografario ‘Obiettivo Sostenibilità’. Questa soluzione di prestito, nota come ‘Sustainable Linked Loan’, prevede la collaborazione con Elica per raggiungere specifici obiettivi di miglioramento in termini di sostenibilità, misurati attraverso indicatori di performance (KPI ESG).