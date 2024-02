Elica: nel 2023 ricavi a 7,2 milioni di euro

Elica ha reso noto il bilancio del 2023, evidenziando una contrazione dei ricavi che ammontano a 473,2 milioni di euro, con un decremento del 13,7% rispetto all’esercizio finanziario 2022.

L’EBITDA normalizzato ha raggiunto i 48,1 milioni di euro, segnando una riduzione del 15% in confronto all’anno precedente. Nonostante la debolezza della domanda e una pressione che non accenna a diminuire sui prezzi, il margine operativo lordo si mantiene stabile, attestandosi su una percentuale del 10,2% sui ricavi (leggermente al di sotto del 10,3% registrato al 31 dicembre 2022). Il Risultato Netto normalizzato è stato di 13,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 22,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Analogamente, il Risultato Netto normalizzato attribuibile al Gruppo si è assestato a 11,9 milioni di euro, inferiore ai 20,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.