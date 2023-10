Elica: fatturato in flessione nei primi nove mesi del 2022

Nel corso dei primi tre trimestri del 2022, Elica ha segnato un risultato netto normalizzato di 11,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 17,1 milioni dell’anno precedente. Inoltre, il risultato netto normalizzato attribuibile al Gruppo è stato di 10,6 milioni di euro, rispetto ai 15,9 milioni dello stesso periodo nel 2022.

I ricavi dell’azienda hanno risentito di un mercato difficoltoso, caratterizzato da un forte rallentamento della domanda, principalmente a causa dell’incertezza generata dal rallentamento economico. Questo ha portato a un calo del 14% nei ricavi, che si sono attestati a 360,2 milioni di euro.

In questo contesto, la divisione Cooking, che rappresenta il 77% del fatturato totale dell’azienda, ha registrato una flessione del 14,6% (-13,7% a cambi e perimetro costanti). Anche la divisione Motori, che contribuisce per il 23% al fatturato totale, ha risentito della tendenza negativa del mercato, in particolare nelle aree ventilation e heating. Il terzo trimestre si è distinto per una contrazione particolarmente significativa del 30,8%.