Elica espande la sua presenza in Europa con una nuova filiale in Olanda

Elica, una delle principali aziende quotate su Euronext STAR Milan, ha annunciato l’apertura di una nuova filiale a Haren, nella regione di Groningen, Paesi Bassi. Questa mossa strategica segna un passo significativo nella sua espansione all’interno del mercato europeo, particolarmente nella categoria dei piani aspiranti da cucina, dove l’Olanda rappresenta il secondo mercato più grande.

La nuova sede, che inizierà le operazioni a partire da dicembre 2024, sarà sotto il controllo diretto della sede centrale italiana. Questo sviluppo è stato possibile grazie all’acquisizione di aXiair, un distributore olandese con oltre due decenni di esperienza nel settore dei sistemi aspiranti. L’acquisizione di aXiair è vista come un elemento chiave nel progetto di Elica di rafforzare la propria presenza in Europa, creando presidi forti in ogni area di vendita strategica.

“aXiair rappresenta un ulteriore passo nel nostro progetto di trasformazione e gestione diretta dei mercati in cui vediamo grandi opportunità di crescita,” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Giulio Cocci. “Non è il primo e non sarà l’ultimo,” ha aggiunto, sottolineando l’impegno continuo dell’azienda verso l’espansione e l’innovazione.