Eli Lilly supera Novo Nordisk in un test su farmaci per perdere peso

Eli Lilly & Co. ha dichiarato che il suo farmaco per la perdita di peso, Zepbound, ha superato il rivale Wegovy di Novo Nordisk A/S nel primo studio comparativo tra i due farmaci di grande successo.

In uno studio sponsorizzato da Lilly, le persone trattate con Zepbound hanno perso in media il 20% del loro peso corporeo – circa 50 libbre – in 72 settimane, mentre coloro che hanno ricevuto Wegovy sono dimagriti del 14%. I risultati confermano studi precedenti sui due farmaci che indicavano un impatto maggiore da parte di Zepbound.

Sebbene Novo sia stata la prima a iniziare la vendita di farmaci GLP-1 per combattere l’obesità, i risultati offrono a Lilly l’opportunità di recuperare in quello che è diventato l’angolo di mercato farmaceutico in più rapida crescita, un mercato che si prevede raggiungerà i 130 miliardi di dollari entro la fine del decennio.

Mentre i risultati ottenuti con Zepbound erano in linea con i precedenti studi citati nell’etichetta del farmaco, la perdita di peso collegata a Wegovy era all’estremità inferiore della gamma vista in altri due studi a lungo termine.

Le azioni di Novo sono scese fino all’1,8% mercoledì a Copenhagen. Sono salite di circa l’11% quest’anno. Le azioni di Lilly sono aumentate fino al 2,5% nelle contrattazioni prima dell’apertura dei mercati statunitensi.

Gli effetti collaterali erano per lo più correlati al tratto gastrointestinale e simili per entrambi i farmaci. I risultati completi saranno pubblicati su una rivista sottoposta a revisione paritaria e presentati in un incontro medico l’anno prossimo, ha dichiarato Lilly.