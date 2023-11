Eli Lilly: fatturato sale del 37% nel III trimestre

Eli Lilly ha riportato giovedì ricavi e utili rettificati del terzo trimestre superiori alle stime grazie alla forte domanda del farmaco per il diabete Mounjaro, ma ha tagliato le previsioni di utile per l’intero anno a causa di oneri legati principalmente alle recenti acquisizioni.

Nel dettaglio la società ha dichiarato per il terzo trimestre di aver registrato un utile per azione di 10 centesimi per azione rettificata contro i 13 centesimi di perdita per azione previsti, ricavi a 9,50 miliardi di dollari contro gli 8,95 miliardi previsti. Per il trimestre conclusosi il 30 settembre, Eli Lilly ha registrato una perdita di 57,4 milioni di dollari, pari a sei centesimi per azione, rispetto a un utile di 1,45 miliardi di dollari, pari a 1,61 dollari per azione, registrato un anno prima. Escludendo le voci una tantum, la società ha registrato un utile per azione di 10 centesimi.

Il fatturato è salito del 37% a 9,5 miliardi di dollari.