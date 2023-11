Eli Lilly costruirà uno stabilimento per farmaci per il diabete da 2,5 miliardi di dollari in Germania

Eli Lilly costruirà il suo primo stabilimento in Germania per 2,3 miliardi di euro (2,5 miliardi di dollari) nella città occidentale di Alzey, ha dichiarato venerdì l’azienda farmaceutica statunitense, mentre il settore si affanna a soddisfare la domanda di nuove terapie per il diabete e l’obesità.

Dal 2027 il nuovo sito produrrà farmaci per il diabete e penne per la loro somministrazione, ha dichiarato Lilly in un comunicato.

Il sito “supporterà l’aumento della domanda di farmaci di Lilly, compreso il suo portafoglio di farmaci per il diabete e l’obesità”, ha aggiunto.