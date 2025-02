Elezioni Germania, euro avanza post voto

Euro in evidenza all’indomani dell’esito delle elezioni in Germania. Prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa, il cambio euro/dollaro avanza dello 0,5% in area 1,0507 all’indomani del voto tedesco che ha “rispettato” le attese della vigilia con la CDU, il partito ora guidato da Friedrich Merz ha ottenuto il 28,5% e 208 seggi, mentre il partito del cancelliere Olaf Scholz, l’SPD, arriva solo al 16,5%. Avanza il partito dell’ultradestra AFD che conquista il 20,7%.

Adesso, si guarderà ai colloqui di coalizione che si preannunciano complicati. “La frammentazione del panorama politico tedesco renderà i prossimi negoziati di coalizione molto complicati”, commentano da ING.