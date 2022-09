Elezioni e vittoria Meloni, Joe Biden: ‘Visto cosa è accaduto in Italia con il voto? Non siate ottimisti’

L’agenzia di stampa Ansa riporta quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a un pool di giornalisti, commentando il risultato delle elezioni politiche italiane di domenica 25 settembre.

“Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui”, ha detto il presidente Biden, facendo riferimento alla vittoria del centrodestra in Italia, dove Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è diventato il primo partito del paese.

L’Ansa riporta che Biden ha parlato a braccio nel corso di un ricevimento della Democratic Governors Association. Le sue dichiarazioni sono state riportate su Twitter dalla corrispondente dalla Casa Bianca dell’Associated Press, Seung Min Kim, successivamente da Alexander Nazaryan, corrispondente di Yahoo News.

Le parole testuali di Joe Biden sull’esito delle elezioni politiche italiane, riportate dalla giornalista Seung Min Kim, sono le seguenti:

“You just saw what’s happened in Italy in that election. You’re seeing what’s happening around the world. The reason I bother to say that is you can’t be sanguine about what’s happening here either”.

La corrispondente riporta che Biden ha parlato del destino della democrazia, nel corso di un evento di raccolta fondi del partito democratico Usa.